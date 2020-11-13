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الوطني الكردستاني يعلق على تمرير قانون الاقتراض: يجب الابتعاد عن الازمات

علق لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، على خطوة تشريع قانون تمويل العجز المالي من قبل مجلس النواب دون مشاركة الكتل الكردستانية.

وقال لاهور شيخ جنكي في تغريدة على تويتر: ان “دغدغة المشاعر القومية لن تعالج الازمة المالية”.

واضاف: “يجب الا نسمح بان تضع الاخطاء السابقة المتراكمة مستقبل شعبنا امام المخاطر، الاوضاع المعيشية لاية عائلة في اقليم كوردسان مقدسة ويجب علينا حمايتها”.

واوضح انه “لايجوز ان تضعنا الانفعالات على طريق اخطاء اخرى، قيادة كردستان تحتاج الى هدوء ومراجعة جذرية لانقاذ ما يمكن انقاذه في الاقليم العراق ويجب ان يكون الحل عندنا وليس الازمات”.

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