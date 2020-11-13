رئاسة برلمان كوردستان: تمرير قانون الاقتراض انتهاك لروح التعايش والشراكة

أكدت رئاسة برلمان كوردستان، اليوم الخميس، أن تمرير مجلس النواب العراقي لقانون «تمويل العجز المالي» انتهاك لروح التعايش والشراكة مؤكداً أن برلمان كوردستان سيعقد جلسو لبحث أبعاد الأمر.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان : «ننظر للخطو الأخيرة لمجلس النواب العراقي بأسف عميق، إذ مرر صباح اليوم ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠ قانون سد العجز المالي دون الأخذ بعين الاعتبار مباديء التعايش والشراكة المثبتة في الدستور العراقي، معتمدين الأغلبية، دون مراعاة لحقوق شعب كوردستان».

وأضاف البيان، إنّ «في هذه الخطوة انتهاك لروح التعايش والمشاركة، وهي مخالِفة للخطوط العامة المتفق عليها سابقاً ، كما تأتي مضادة لأي تقارب نحو معالجة المشاكل العالقة ما بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وفقا لمباديء الدستور».

وقالت رئاسة البرلمان: «لذا، وفضلا عن شكرنا وتقديرنا للكتل الكوردستانية كافة، ولنواب إقليم كوردستان جميعأ الذين اتخذوا موقفاً واحداً في عدم المشاركة في جلسة التصويت، نعلن وبالتنسيق مع رئاسة إقليم كوردستان وحكومة إقليم كوردستان وممثلي إقليم كوردستان في المؤسسات الفدرالية العراقية وبعد مشاورة الكتل البرلمانية، بأن برلمان كوردستان سيعقد جلسة لمداولة كافة أبعاد هذا الأمر المستجد، وسيُتَّخذُ قراراً وموقفاً موحداً بهذا الشأن، لأنه يتعلق بحياة شعبنا ومعيشتهم، مما يحملنا واجبات ومسؤولية مشتركة».