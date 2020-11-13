فرنسا تطالب أميركا بعدم الانسحاب من أفغانستان والعراق

طالب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الجمعة، الولايات المتحدة بعدم سحب قواتها من العراق وأفغانستان.

ونقلت قناة “BFMTV” عن لودريان قوله، رداً على سؤال عن خطط واشنطن تسريع سحب قواتها من أفغانستان والعراق، إن “الحكومة الفرنسية خلصت إلى أن هذا أمر لا يجب فعله”، مؤكدا أنه “سيبلغ نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، الذي من المقرر أن يصل باريس مطلع الأسبوع القادم، بهذا الموقف”.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو خلال الزيارة التي تأتي بمبادرة من الجانب الأمريكي في باريس، لودريان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.