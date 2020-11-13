مستورد من دولة موبوءة بأنفلونزا الطيور.. إتلاف 11 طنا من بيض التفقيس في كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، الجمعة، عن ضبط وإتلاف أكثر من ( 11 ) طن من مادة بيض التفقيس ، كانت موردة من إحدى الدول الموبوءة بأنفلونزا الطيور، مطالبة التجار وأصحاب المعامل والمنتجات الغذائية ومَورديها بالإلتزام بالقوانين والأنظمة الصحية لتجنب المساءلة القانونية والخسائر المالية.

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة ، الدكتور كرار جواد العباسي ، في بيان صحفي إن “إحدى المفارز الرقابية الصحية المتواجدة في سيطرة (53) ، محور (كربلاء _ بابل) ، تمكنت من ضبط شحنة قادمة من منفذ ابراهيم الخليل في إقليم كردستان ، تحمل آكثر من ( 11) طن من مادة بيض التففيس ومُوردة من إحدى الدول الموبوءة ب‍إنفلونزا الطيور لحساب احد أصحاب حقول الدواجن في المحافظة”.

وأضاف العباسي، إنه “بعد التأكد من الأوراق الثبوتية ، تبين إن المادة موردة من بولندا ، وهي من بين (38) دولة يحظر منها ، بحسب الموقف الوبائي لمرض إنفلونزا الطيور الصادر من قسم السيطرة على الأمراض الإنتقالية في وزارة الصحة والبيئة معطوفا على الكتاب الصادر من دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة ، والذي يشير فيه إلى التحديث الجديد ل‍منظمة الصحة الحيوانية العالمية ( OlE) ، وبموجبه يمنع إستيراد الدواجن والطيور بأنواعها الحية والمجمدة والجارحة والزينة، فضلاً عن البيض بنوعيه المائدة والتفقيس وريش الطيور ، وجميع المواد التي تدخل الدواجن أو منتوجاتها في تركيبتها ومنع دخولها للمحافظات العراقية”.

وبين أن “الشحنة ، كانت معبأة في( 475)كارتون ، سعة الواحد منها ( 360 ) بيضة ، وأنه تم إتلاف المادة في مناطق الطمر الصحي وبحضور صاحب العلاقة، وفق محضر رسمي بموجب نظام الأغذية رقم( 4 ) لسنة2011 وقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981″، مؤكدا ، أن “ضبط أطنان البيض ، جاء وفقاً لقرار سابق صادر بهذا الشأن من اللجنة العليا لمرض إنفلونزا في مجلس الوزراء ، القاضي ايضا بحجز الكمية ومصادرتها وإتلافها حال ضبطها حفاظاً على صحة المواطنين”.

وطالب مدير الشعبة في ختام تصريحه ، التجار وأصحاب المعامل والمنتجات الغذائية ومورديها بـ”الإلتزام بالقوانين والأنظمة الصحية ، لتجنب المساءلة القانونية والخسائر المالية”.