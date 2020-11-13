نائبة تدعو الحكومة لعدم تكرار سيناريو العام الحالي في موازنة العام المقبل

أكدت عضو اللجنة المالية البرلمانية محاسن حمدون، الجمعة، الحكومة إلى إرسال موازنة العام المقبل إلى مجلس النواب وعدم تكرار سيناريو موازنة العام الحالي.

وقالت حمدون ان “مجلس النواب مضى في جلسة الخميس باستكمال المناقشات والتصويت على قانون تمويل العجز المالي المرسل من الحكومة بعد الاستماع الى الآراء والمناقشات التي طرحت من أعضاء مجلس النواب”، مبينة ان “مجلس النواب رغم تحفظه على موضوع الاقتراض لما له من ضرر على البلد، لكنه لم يكن حديا الى درجة عدم الموافقة على القضايا التي ترتبط بقوت المواطن ورواتب الموظفين، بالتالي فان البرلمان عمل على تعديل القانون ومراجعة المبلغ الموضوع من قبل الحكومة في مسودة القانون بما يؤمن تغطية الرواتب والابواب الاساسية”.

وأضافت حمدون، ان “البرلمان مرر القانون لتأمين الرواتب لثلاثة اشهر، لكن بنفس الوقت فان على الحكومة العمل بجدية للفترة المقبلة بغية توفير المبالغ المالية من الابواب غير النفطية واصلاح الواقع الاقتصادي وترشيد النفقات وتعظيم الموارد لتجاوز الازمة”، مشددة على ان “الحكومة عليها التركيز على استكمال موازنة العام المقبل وارسالها الى البرلمان وتضمينها حلول واقعية لتجاوز الازمة لانهاء مرحلة الاقتراض وعدم تكرارها مرة اخرى وان لا يتم تكرار سيناريو موازنة العام الحالي التي لم تشرع بسبب ارسالها ثم سحبها مرة اخرى من الحكومة”.