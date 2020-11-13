نائب: مطار ديالى الدولي سيطرح للاستثمار العام المقبل

اكد النائب عبد الخالق العزاوي، الجمعة، بان مطار ديالى الدولي سيطرح للاستثمار العام المقبل.

وقال العزاوي في حديث ان” موقع مطار ديالى الدولي حدد قبل 8 سنوات في مطار عسكري يقع في اطراف ناحية المنصورية(45كم شرق بعقوبة) تتوفر به كل البنى التحتية من ناحية الركائز الاساسية من مدرجات ومخازن ولايحتاج سوى برج ويصبح جاهز لاستقبال الطائرات بممختلف الاحجام حتى التجارية منها”.

واضاف العزاوي،ان” المطار طرح للاستثمار بالفعل قبل 5 سنوات وقدمت 13 شركة اجنبية وعربية عروضها لكن الاوضاع الامنية والازمات الاقتصادية لافتا الى المطار سيعاد طرحه مرة اخرى للاستثمار العام المقبل خاصة وان المنطقة المحيطة بالمطار مستقرة امنيا لافتا الى انه يمثل نافذ اقتصادية كبيرة ويشكل رديف قوي لمطار بغداد الدولي ويمكن ان يستوعب الشحن التجاري نظرا للقرب بين ديالى وبغداد”.

ويشكل مطار ديالى الدولي فرصة مهمة بسبب موقعه الاستراتيجي وقربه من بغداد بالاضافة الى انه يقع على خط مرور الالاف الرحلات الجوية يوميا حول منطقة الشرق الاوسط”انتهى 25 ف