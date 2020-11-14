الاتحاد المصري: إصابة محمد صلاح وآخرين بكورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، إيجابية مسحة نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مما يعني إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مواجهة توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال الاتحاد في بيان اليوم، (13 تشرين الثاني 2020)، ان ذلك جاء خلال المسحة الطبية التي أجريت لبعثة منتخب مصر لكرة القدم، موضحا أنه بالرغم من إيجابية المسحة لمحمد صلاح، إلا أنه لا يعاني من أية أعراض، حيث تم عزل اللاعب داخل غرفته أثناء وجوده مع بعثة منتخب مصر.

وأكد الاتحاد في بيانه، على خضوع اللاعب للبروتوكول الطبي بعد التنسيق بين طبيب المنتخب المصري وبين نادي ليفربول الإنجليزي، منوها بأن المسحة جاءت سلبية لجميع لاعبي الفريق المصري باستثناء محمد صلاح.

واصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا اخر، اليوم الجمعة، أكد فيه إصابة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو بفيروس كورونا، بعدما أعلن إصابة محمد صلاح فقط وحجزه داخل غرفته بعيدا عن زملائه.

وأعلن الاتحاد في بيانه الجديد بعد ان حذف بيانه السابق، انه تم إعادة فحص 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو، وجاءت نتائج المسحة الطبية الخاصة بهم إيجابية.

وقال البيان: “أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا، ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة”.

ويخوض المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني مساء اليوم الجمعة مرانه الأخير على إستاد القاهرة، استعدادا لمواجهة توجو غدا السبت 14 تشرين الثاني بالجولة الثالثة على ستاد القاهرة، ويوم 17 تشرين الثاني بالجولة الرابعة على ملعب كيجيه في لومي عاصمة توجو، بالتصفيات المؤهلة لكاس أمم إفريقيا التى تستضيفها الكاميرون 2022.

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، ويحل منتخب كينيا بالمركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ومصر بالمركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل منتخب توجو المجموعة بالمركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

A.A