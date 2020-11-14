التحالف الدولي يعلن القيمة المادية للمعدات العسكرية التي قدمها للعراق وسوريا

أكد التحالف الدولي لمحاربة “داعش” بقيادة الولايات المتحدة، أنه قدم تجهيزات ومعدات لشركائه في سوريا والعراق بقيمة 5 مليارات دولار.

وقال التحالف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إن هذه المساعدات وصلت إلى الشركاء منذ العام 2014، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية في سوريا، والقوات الحكومية العراقية.

كما أرفق التحالف التغريدة بمقطع فيديو يظهر آليات ومعدات عسكرية كانت قد وصلت في أوقات سابقة إلى سوريا والعراق في إطار مهمة القضاء على تنظيم داعش.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم التحالف الدولي واين ماروتو إن شركاء التحالف في سوريا والعراق نفذوا خلال هذا الأسبوع 14 عملية ضد خلايا تنظيم داعش.

وأضاف ماروتو في تغريدة على تويتر أن تلك العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة من قادة داعش، بينما تم التخلص من أربعة آخرين من اتباعهم.