الخارجية البرلمانية تعلق على عودة التهديدات الأمريكية بإغلاق سفارتها في بغداد

علقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، اليوم السبت، على عودة التهديدات الأمريكية بإغلاق سفارتها في العاصمة العراقية بغداد.

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، إن «هذه التهديدات التي تطلق بين الحين والآخر، تهدف إلى إبعاد الضغط السياسي العراقي عن ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق، فكل ما زاد الضغط، تخرج إلينا التهديدات التي لا تنفذ على أرض الواقع»، حسب رأيه.

مختار الموسوي

وبين الموسوي، أن «الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد ترك العراق، بل ترفض أي انسحاب منه، لكنها تهدد حتى تقلل الضغط السياسي العراقي على ملف تواجد قواتها في العراق، فهي تريد استمرار البقاء في العراق لتحقيق كافة أهدافها الاستراتيجية في المنطقة من خلال الأراضي العراقية».

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا والمنتهية ولايته جيمس جيفري، قد أعلن في وقت سابق، أن تهديدات وزارة الخارجية الأمريكية بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد مازالت قائمة وهو أمر جدي للغاية.