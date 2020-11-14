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بعد تدهور الوضع الامني فيها.. الكاظمي يرسل وفدا أمنيا “رفيعاً” إلى ديالى

أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، قادة أمنيين بالاطلاع الميداني على الأوضاع الأمنية في ناحية أبي صيدا.

وتشهد مناطق المقدادية وابي صيدا في ديالى هجمات وحوادث امنية تستهدف قطعات امنية او هجمات تطال مدنيين او شخصيات حكومية وعناصر امنية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوعز الى وزارتي الدفاع والداخلية بتعزيز شرطة ديالى والجيش هناك تعزيز الأمن والاستقرار”.

وأضاف البيان أنه “تنفيذا لمقررات المجلس الوزاري للامن الوطني وصول السيد مستشار الامن الوطني مع وفد امني رفيع الى محافظة ديالى لمتابعة الموقف الأمني، وقد ضم الوفد نائب العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ومدير الاستخبارات العسكرية ومسؤولين امنيين آخرين”.

ولفت البيان إلى أنه “جرى زيارة ناحية أبي صيدا للإطلاع على الأوضاع الأمنية هناك والوقوف عن كثب على سير العمل الأمني فيها”.

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