جبهة النجيفي تكشف عن عدد النواب الموقعين لإقالة الحلبوسي والكتل الداعمة

وقال قيادي في الجبهة،إن “الحراك البرلماني والسياسي لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه، تمكن من جمع 140 توقيعاً نيابياً، مع استمرار الحراك لزيادة عدد التواقيع”.

وبين القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “القوى السياسية الرئيسية لهذا التوجه هي (الجبهة العراقية، دولة القانون، تحالف الفتح، ائتلاف النصر)”، مشيراً إلى أن “الحوارات مستمرة لضم تحالف سائرون وتيار الحكمة، اللذان أكدا دعمها لأي اغلبية برلمانية تريد هذا التوجه”.

وأضاف أن “الجبهة العراقية، ستقدم الأسبوع المقبل، طلباً رسمياً لرئاسة مجلس النواب، لإقالة الحلبوسي من منصبه، مدعومة بتواقيع النواب، التي نتوقع ان تصل الى أكثر من 180 توقيعاً”.

وكشف مصدر مطلع، في وقت سابق اليوم السبت، عن تحرك قيادات الجبهة العراقية نحو ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، لدعم توجه الإطاحة برئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي.

يذكر أن 35 برلمانياً من كتل سنية شكلوا في شهر تشرين الاول الماضي الجبهة العراقية وهي: جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، والحزب الإسلامي العراقي برئاسة رشيد العزاوي، والمشروع العربي برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، وكتلة الجماهير برئاسة أحمد الجبوري، والكتلة العراقية المستقلة.

وتسعى هذه الجبهة إلى إقالة الحلبوسي من منصبه، متهمة إياه بالإخفاق في القضايا والمشاكل الرئيسية التي تواجه المكون السني.

ويتولى السنة رئاسة البرلمان العراقي بموجب عرف سياسي متبع منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003، في حين يتولى الكورد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.