سابقة خطيرة في وزارة التعليم العالي / جامعة الفرات الاوسط التقنية

قام د مظفر الزهيري رئيس جامعة الفرات الاوسط التقنية بهدر المال العام وتحويل مئات الملايين من واردات احد المعاهد التابعة للجامعة من الدراسة المسائية إلى رئاسة الجامعة بحجة عمل واجهة لرئاسة الجامعة حيث عمل على إزالة ارضية المقرنص عمرها مايقارب سنه واستبدالها بالكاشي لمئات الأمتار المربعة وهذه مخالفة قانونية لان صرف الاموال لغرض الازالة او الترميم للأعمال المدنية لا يجوز إلا بعد مرور خمسة سنوات حسب التعليمات وقد قام الزهيري ايضا بتسليم المعهد لأحد المتظاهرين وقلده منصب عميد للمعهد بعد ممارسة الضغوط على العميد الشرعي بشتى الوسائل وأجبره على تقديم إعفائه بحجة المرض خوفا منهم وضعفا وحفاظا على كرسيه

.. أهكذا تدار الجامعات ؟؟ ياوزراة التعليم العالي .. يا مجلس الوزراء ؟ التدريسي احمد ناصر محمد