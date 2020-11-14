سياسي كوردي لـ PKK: الضيف يجب أن يكون مؤدباً ويحترم رغبة صاحب البيت

أكد الناشط السياسي الكوردي السوري جنكيز خليل عزيز، اليوم الجمعة، أن حزب العمال الكوردستاني ينفذ أجندات إقليمية ضد إقليم كوردستان، لافتاً إلى أن وجوده غير قانوني وشرعي في الإقليم، وعلى الضيف أن يكون مؤدباً ويحترم رغبة صاحب البيت.

وقال عزيز: «كلما حاول إقليم كوردستان استعادة توازنه على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو الدولي بعد الحصار الذي فرض عليه نتيجة الاستفتاء، نجد أن حزب العمال يريد أن ينفذ أجندات إقليمية تحت ذريعة عدة مسميات قومية، وإخوة الشعوب وشعارات أخرى».

جنكيز خليل عزيز

وأضاف أن «وجود حزب العمال في إقليم كوردستان من الناحية القانونية يعتمد على موافقة حكومة إقليم كوردستان وبرلمانها بشكل خاص، وعلى موافقة الحكومة العراقية بشكل عام، وقد سمعنا ورأينا أن حكومة الإقليم والبرلمان والحكومة العراقية تعتبر وجود حزب العمال على أراضيها غير مرغوب به وغير مشروع».

وأردف السياسي الكوردي قائلاً: «كان من الأفضل أن يقوم حزب العمال وعناصره بنفس الخطوات التي قامت بها قوات البيشمركة عندما أتت لنجدة كوباني وعادت إلى مواقعها بعد القضاء على داعش».

وطالب عزيز حزب العمال الكوردستاني أن يأخذ حجج الحكومة التركية بعين الاعتبار إذا كان لا يرغب في مهاجمة الحكومة التركية تلك المنطقة، لأنه يتم قصف مناطق الإقليم من قبل الحكومة التركية بسببه.

وختم الناشط السياسي الكوردي جنكيز خليل عزيز حديثه قائلاً: «الضيف يجب أن يكون مؤدباً ويحترم رغبة صاحب البيت».