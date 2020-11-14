طوارئ في ليفربول .. كيف تناول العالم خبر إصابة محمد صلاح بكورونا؟

قال الإتحاد المصري لكرة القدم ان اللاعب المصري ونجم منتخب ليفربول الإنكليزي، اصيب بفيروس كورونا.

واكد الإتحاد ان محمد صلاح لا يعاني من اي اعراض على الرغم من ان نتيجة المسح كانت إيجابية ، مشيرا الى انه تم عزله داخل غرفته اثناء وجوده مع بعثة منتخب مصر.

واشار الإتحاد الى ان نتائج فحص لاعبي الفريق كلهم جاءت سلبية باستثناء صلاح.

وبعد إعلان الاتحاد المصري، قالت إذاعة “TalkSport” البريطانية إن صلاح بات أحدث المصابين بالوباء في صفوف ليفربول، وإن أزمة فريق المدرب يوركن كلوب تزداد سوءا، في ظل وجود عدد كبير من المصابين بعدة إصابات، بجانب غيابات كورونا.

وقال موقع “SportBible” البريطاني: “إصابة صلاح بفيروس كورونا، بعد حضوره لحفل زفاف”، في إشارة لحضور صلاح زفاف شقيقه في مصر قبل أيام.

فيما قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “صلاح لاعب ليفربول يصاب بكورونا أثناء وجوده مع منتخب مصر”، وأشارت إلى أن النجم المصري صاحب الـ28 عاما لم تظهر عليه أي أعراض.

وأكدت شبكة “سكاي نيوز” في نسختها الإنكليزية إلى أن “مو” أصيب بفيروس كورونا، أثناء استعدادات منتخب مصر لمواجهة توغو في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ونقلت صحيفة “ماركا” بيان الاتحاد المصري، وقالت إن إصابة صلاح ستكون صداعا في رأس كلوب مدرب ليفربول، خاصة أنها تأتي في وقت حرج يعاني فيه “الريدز” من غيابات كثيرة بسبب الإصابات، قبل المواجهة القوية ضد ليستر سيتي بالدوري الإنكليزي.

يذكر أن ليفربول يواجه لعنة الإصابات في الوقت الحالي، حيث يعاني كل من ترينت ألكسندر أرنولد وتياجو ألكانتارا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وجو جوميز من إصابات مختلفة، فضلا عن غياب فيركيل فان ديك لنهاية الموسم بسبب قطع في الرباط الصليبي.

كذلك كشفت تقارير صحفية مؤخرا عن إصابة أندرو روبرتسون مع منتخب اسكتلندا، لكن لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن تفاصيل تلك الإصابة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو مرتين يومي السبت والثلاثاء المقبلين، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.