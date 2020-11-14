هوشيار عبدالله يؤكد أنه وتسعة نواب كرد قرروا مقاطعة اجتماعات الأحزاب الكردية ونصحوها …

بتسليم واردات الإقليم الى الحكومة الاتحادية

أكد النائب هوشيار عبدالله أنه وتسعة نواب كرد في مجلس النواب العراقي قرروا مقاطعة اجتماعات الأحزاب الكردية ونصحوها بتسليم واردات الإقليم الى الحكومة الاتحادية .

وقال عبدالله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه الشخصي بموقع تويتر :” نحن عشرة نواب كرد في البرلمان العراقي، قلنا لسلطة الاقليم: لن نشارك في اجتماعاتكم التي هي فقط للاستعراض السياسي، الأجدر بكم أن تتوجهوا صوب بغداد وتلتزموا بتسديد النفط والايرادات، وخذوا حق شعب اقليم كردستان بلا منّة أو فضلٍ من أحد ” ، مضيفاً ان ” الحكومات لا تدار بشعارات قومية مزيفة “.