Posted on by

هوشيار عبدالله يؤكد أنه وتسعة نواب كرد قرروا مقاطعة اجتماعات الأحزاب الكردية ونصحوها …

Image preview

 بتسليم واردات الإقليم الى الحكومة الاتحادية

أكد النائب هوشيار عبدالله أنه وتسعة نواب كرد في مجلس النواب العراقي قرروا مقاطعة اجتماعات الأحزاب الكردية ونصحوها بتسليم واردات الإقليم الى الحكومة الاتحادية .

وقال عبدالله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه الشخصي بموقع تويتر :” نحن عشرة نواب كرد في البرلمان العراقي، قلنا لسلطة الاقليم: لن نشارك في اجتماعاتكم التي هي فقط للاستعراض السياسي، الأجدر بكم أن تتوجهوا صوب بغداد وتلتزموا بتسديد النفط والايرادات، وخذوا حق شعب اقليم كردستان بلا منّة أو فضلٍ من أحد ” ، مضيفاً ان ” الحكومات لا تدار بشعارات قومية مزيفة “.

,
Read our Privacy Policy by clicking here