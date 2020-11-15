أكاديمية النزاهة تختتم برنامجها العلمي التوعوي الموسوم  (آليات عمل هيئة النزاهة الاتحاديَّة)

§ الحلقة الختامية استعرضت مهام الأكاديميَّة ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكوميَّة وإنجازاتهما

§ الدائرتان نظمتا وعقدتا آلاف الدورات والندوات والحلقات النقاشيَّة والمؤتمرات والبرامج التوعويَّة

§ التميمي وصاحب : أكثر من مئة ألف مستفيد شارك في نشاطات وفعاليات الدائرتين

اختتمت الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد برنامجها العلميَّ التوعويَّ (آليات عمل هيئة النزاهة الاتحاديَّة) بتسليطها الضوء في حلقته السابعة على عمل الأكاديميَّة ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكوميَّة في الهيئة وإنجازاتهما.

المحور الأول من الحلقة قدمه الدكتور (صالح التميمي) معاون المدير العام لدائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكوميَّة استعرض من خلاله أهم مهام دائرته وواجباتها، مشيراً إلى أنَّها وبحسب المادة (10/خامساً) من قانون الهيئة رقم 30 لسنة 2011 المعدل “تتولى القيام بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات غير الحكوميَّة، عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها” .

التميمي أكد أهميَّة المهام التي تضطلع بها دائرته بعدها من المهام الوقائيَّة التي تعالج ظاهرة الفساد قبل وقوعها؛ إذ تعنى بتعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين (العام والخاص) وبالتعاون مع المنظمات غير الحكوميَّة عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها، لافتاً إلى أنها ومن الناحية الفنيَّة هي الدائرة الوحيدة من تشكيلات الهيئة التي كانت ومازالت المعنية بالتعاون والتعامل مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكوميَّة، موضحاً أهداف الدائرة بإشاعة ثقافة النزاهة من خلال الجوانب التوعويَّة والتثقيفيَّة لجميع شرائح المجتمع وتحشيد الجهود المجتمعيَّة؛ لنشر هذه الثقافة التي تجسد مظاهر النزاهة في القطاعين (العام والخاص).

واستعرض التميمي أهم إنجازات دائرته، مؤكداً أنها عقدت مئات الورش والندوات والحلقات النقاشيَّة والدورات والبرامج التوعويَّة والتثقيفيَّة شارك فيها عشرات الآلاف من الموظفين وممثلين عن المنظمات المجتمعيَّة ومختلف شرائح المجتمع، منوها بأهم تلك البرامج كبرنامج (يداً بيد مع النزاهة) الذي نظَّمته بالتعاون مع البرنامج الإنمائيِّ للأمم المُتَّحدة (UNDP )، وبرنامج (يوم في ضيافة النزاهة) الذي نظَّمته بالتعاون مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة وفعاليات المجتمع المدنيِّ لمعالجة ظواهر الفساد، ومكاتب المفتشين في مختلف مؤسسات الدولة.

وتابع إن من تلك البرامج المهمة أيضاً برنامج (نساءٌ مُتَّحدات ضدَّ الفساد) الذي نظَّمته دائرةُ العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في هيئة النزاهة بالتعاون مع دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، إذ جاء هذا البرنامج كجهد مشترك مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كافة في بغداد والمحافظات ونفذت البرامج المختلفة للوصول الى امرأة عراقية تعي مهامها ومساهمتها الفاعلة في جهود مكافحة الفساد بشكل فاعل حيث تم تنفيذ ما يزيد على (300) فعالية في بغداد والمحافظات، وكذا البرنامج التدريبيُّ الموسوم (الإشراف التربويُّ وتطبيقات النزاهة) الذي نظم بالتعاون مع وزارة التربية، وبرنامج (وظيفتي أمانة) الذي تمخض عنه توقيع و إعمام وثيقة الوصايا المُوجَّهة إلى مُوظَّفي الدولة كافة التي أعلنتها هيئة النزاهة وتمَّ توقيعها في حفل الانطلاق من قبل السادة رئيس مجلس النوَّاب ورئيس هيئة النزاهة وممثل السيد رئيس الجمهورية المحترمين على مؤسسات الدولة كافة لإطلاع المُوظَّفين عليها والعمل بموجب فقراتها الإرشادية، مختتماً تلك البرامج ببرنامجي (تحصين الموظف ضد الفساد) و (الشباب ركيزة أساسية في مكافحة الفساد).

وسلط الدكتور أمجد ناظم صاحب معاون المدير العام للأكاديميَّة للشؤون العلميَّة في المحور الثاني من الحلقة السابعة من البرنامج سلط الضوء على التعريف بالأكاديميَّة، مشيراً إلى أنَّها إحدى تشكيلات هيئة النزاهة بمستوى مديريَّة عامة، تشكلت بموجب أحكام المادة (10 تاسعاً) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 المعدل، موضحاً طبيعة عمل دائرته بإيجاد نظام تدريبي وتعليم إبداعي شامل يبنى على احتياجات الجهات الرقابيَّة ويساهم في الحد من ظاهرة الفساد من خلال تطوير القدرات والمهارات الرقابيَّة التي تنهض بواقع المؤسسات وتخدم الأهداف التي تصبو إليها.

صاحب استعرض الهيكل التنظيمي للأكاديميَّة مشيراً إلى أهم مفاصلها سواء العلميَّة منها أو الإداريَّة بأقسام التدريب والتقويم والتنسيق وتكنولوجيا المعلومات والقسم الإداري، فضلاً عن التشكيلات المرتبطة بالمدير العام، موضحاً أن تلك الأقسام تضطلع بالتدريب، وضمان توفير تعليم مستمر لتأهيل ملاكات الجهات الرقابيَّة، و نشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة، فضلاً عن إعداد البحوث والدراسات.

وعرج على ذكر بعض إنجازات الأكاديميَّة للأعوام 2017 – 2019، موضحاً أنها أقامت قرابة (488) دورة تدريبية وتعليم مستمر داخل الأكاديميَّة وفي مختلف الوزارات شارك فيها قرابة (14.944) متدرباً، فيما عقدت أكثر (320) ورشة عمل وندوة وحلقة نقاشية شارك فيها قرابة (11.573 ) موظفاً ومختصاً، فضلاً عن عقدها ثلاثة مؤتمرات علميَّة، وتنظيم برامج توعويَّة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وكليات القانون في الجامعات العراقيَّة حملت عنوان (النزاهة قيمة أصيلة من قيم الجامعة) و (منتدى النزاهة الطلابي) و (آليات تطبيق رؤية هيئة النزاهة في مكافحة الفساد).

يشار إلى أن الأكاديمية دأبت منذ تفشي فايروس كورونا المستجد COVID – 19 على عقد ندواتها ودوراتها التدريبيَّة عبر المنصات الرقميَّة، ومنها البرنامج العلمي التوعويِّ الموسوم (آليات عمل هيئة النزاهة الاتحاديَّة) الذي عقدته؛ للتعريف بعمل دوائر هيئة النزاهة الاتحاديَّة المختلفة بشقيه التحقيقي الردعي والآخر الوقائي التثقيفي التوعويِّ في سبع حلقات استوعبت مهام دوائرها التسع وإنجازاتها.