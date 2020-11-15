ائتلاف الوطنية يدعو لإعادة النظر بتوزيع الدوائر الانتخابية: هذه الجهة يجب أن تحددها

دعا النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، الأحد، إلى إعادة النظر بتوزيع الدوائر الانتخابية لكونها قد قسمت عبر كتل سياسية محددة دون التشاور مع الشركاء السياسيين الذين يملكون كتل سياسية داخل مجلس النواب، وهذا التقسيم جاء بشكل يتماشى مع تحقيق مصالحهم الحزبية خلال الانتخابات.

وأشار الكاظمي إن «الدوائر الانتخابية يجب أن تقسم من قبل مفوضية الانتخابات بالتعاون مع وزارة التخطيط وكذلك وزارة التجارة، لكون المفوضية هي الجهة التنفيذية المسؤولة عن الانتخابات وتعد كجهة محايدة وتلك الوزارات تمتلك الأرقام الأدق عن الكثافة السكانية للمواطنين في عموم محافظات العراق».

كاظم الشمري

مبيناً بأن «طريقة وآلية تقسيم الدوائر الانتخابية تعطينا لمحة أولى بأن الانتخابات النيابية المبكرة لن تجري بشكل شفاف مع وجود ملاحظات ومتطلبات أخرى من أجل ضمان انتخابات نزيهة وفي مقدمتها السيطرة على السلاح المنفلت ومواجهة تأثير المال السياسي».