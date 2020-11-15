البيشمركة تحذر: داعش زاد من تحركاته في كركوك

أكد مسؤول محور كركوك في قوات البيشمركة، الأحد، أن داعش زاد من تحركاته مؤخراً في العديد من المناطق وخاصة ضمن محافظة كركوك، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، مشيراً إلى أن قوات البيشمركة في حالة جهوزية تامة لأي طارئ.

وقال نوري حمه علي: «عاود إرهابيو داعش تحركاتهم في العديد من المناطق، وحالياً يراقبون أوضاع المنطقة ويقومون بالهجمات في أي مكان يجدون فيه فرصة مناسبة»، وأضاف «مسلحو داعش يشكلون خلايا، وهذه الخلايا تشكل مع بعض جماعات بهدف السيطرة على المنطقة، لكنها حتى الآن لم تصل إلى هذه المرحلة».

وقال المسؤول في قوات البيشمركة، إن «داعش زاد تحركاته في كركوك، ونحن في قوات البيشمركة في حالة جهوزية تامة وعلى أهبة الاستعداد في مواقعنا تحسباً لأي طارئ أو اعتداء من قبل داعش أو أي عدو يحاول الإضرار بإقليم كوردستان».