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«الضفادع البشرية» تحبط أكبر عملية تهريب مخدرات في ميسان

بغداد: طارق الاعرجي
احبطت القوات الامنية اكبر عملية تهريب مخدرات عبر إنزال جوي بـ»الضفادع البشرية» في عمق الأهوار الشرقية لمحافظة ميسان.
وقال قائد فرقة الرد السريع المنفذة للعملية الفريق ثامر الحسيني لـ»الصباح»: ان «قوة من اللواء الاول وسرية الضفادع البشرية التابعة الى فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة وباسناد من طيران الجيش، نفذت إنزالاً  في هور «أم النعاج».
واضاف ان العملية اثمرت عن ضبط 100كغم من المواد المخدرة مخبأة داخل مياه الاهوار حاول التجار ادخالها الى مركز المدينة، لكن استخبارات فرقة الرد السريع كانت لهم بالمرصاد وتم الاستيلاء على المواد
المخدرة.
ونوه قائد فرقة الرد السريع الى ان عملية احباط تهريب كمية المخدرات هذه تعد الاكبر، وكانت الغاية منها السيطرة على عقول شباب المحافظة.
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