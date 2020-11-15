القذافي كان جائرا رغم توزيعه المال على شعبه،

نعيم الهاشمي الخفاجي

يفترض في أي كاتب وصحفي عندما يتكلم عن أي زعيم عربي وصل إلى كرسي الحكم من خلال انقلاب عسكري بحجة أن النظام الملكي مستبد وان الانقلاب الغاية منه انشاء ديمقراطية وانتخابات حرة وتجده يجثم على صدور شعبه ثلاثين أو أربعين عاما ويورث السيد رئيس الجماهيرية العظمى الليبية الحكم إلى ولده سيف الإسلام أو مثل صدام الجرذ الهالك الذي اعد ابنه عدي الكسيح أو مثل مبارك أو أو…….الخ من رؤساء الجمهوريات العرب الآخرون الذين حكموا بلدانهم بعقلية ملك مستبد، القذافي خاض حروب وغزى تشاد ويوميا ينصب رئيس جمهورية، تلوثت اياديه في دماء الشعب اللبناني من خلال دعمه فصائل مسلحة مؤيدة له وارتكب اقذر جريمة دعى السيد موسى الصدر لزيارة ليبيا وقام بقتله وتغيب جثته ليومنا هذا، بل دفع أموال لعراقي يقيم في امريكا ليخرج مظاهرات ضد السعودية بسبب خلافات القذافي مع الملك السعودي عبدالله عبدالعزيز، رفض استقبال قائد القوات الخاصة الليبية الجنرال حفتر والذي اسر في معارك تشاد وقال نحن لايوجد عندنا اسرى؟ وتم منحه لجوء في الولايات المتحدة، اليوم قرأت مقال لشخص مجهول الهوية يمجد في المجرم القذافي يقول ( كما وصلني…

رأيت فيديو للقذافي وهو يتفقد شوارع طرابلس فوجد امرأه تشحث فصدم مما رئى لانه في زمان القذافي لا يوجد او شحاث في شوارع ليبيا !! وبعد التحقيق طلعت تلك المراه تونسيه متزوجه بشخص ليبي وقد توفى عنها ، وكانت تشحث من اجل العلاج والعجيب ان العلاج في المستشفيات الحكوميه في زمن القذافي مجان للجميع !! المشهد اثر في القذافي وجعله يخرج عن طوره ويغضب كيف يرى امراه تشحث في بلاده !!بعض الحقائق عن ليبيا ايام #القذافي

* استهلاك الكهرباء في البيوت مجاني

* استهلاك المياه في البيوت مجاني

* سعر لتر من البنزين لا يتجاوز 0.08 يورو.

* البنوك الليبية لا تعمل بالربى.

* المواطن لا يدفع أي ضريبة.

* الرسوم على القيمة المضافة غير موجود تماماً.

* ليبيا تحتل المراتب الأخيرة من بين الدول التي تمتلك ديون

* سعر شراء السيارات في #ليبيا هو نفس سعر الشراء من المصانع.

* كل طالب يريد إكمال دراسته في الخارج تدفع له الحكومة 1627 يورو شهرياً.

* كل طالب يحصل على شهادة جامعية يحصل على راتب حتى دون عمل!!

* عندما يتزوج الليبي يحصل على قطعة أرض مجانية تصل إلى 150 متر مربع أو مسكن.

* كل عائلة ليبية مسجلة تحصل على 300 يورو شهرياً!!

أسئلة_نطرحها_الآن..

أين هو الظلم في ليبيا ؟

أين هي أسباب الثورة الليبية ؟

هذا الذي قال من انتم من انتم فقد كان يقصد من هم هل هم قاعده ام دواعش ام انصار شريعه ام كفار ام يهود ام ماذا؟

لقد صدق وكذب من قال انت مجنون….).

اقول أن القذافي وان وفر الطعام والعلاج المجاني والسكن لكنه مجنون واحمق تاريخه اسود حاله حال صدام الجرذ الهالك، الأمور لا تقاس وفق الطعام والعلاج من حق الشعب الليبي أن يعيش بسلام وبحرية الطعام يعطى للحيوانات فقط اما الإنسان كرامته اهم من الطعام والعلاج، القذافي اغتصب آلاف الشابات الليبيات لدى زيارته للجامعات يأمر حماياته في استدعاء اي شابة ليبية يقع نظر القائد عليها ويتم فحصها ويقوم القائد في اغتصابها ويأتي الدكتور لخياطة بكارة الضحية ويعطيها القائد سيارة مرسيدس حتى أن الغالبية من الشعب الليبي بات يعرف ضحايا القذافي من خلال نوعية السيارات التي كان يهديها القائد لضحاياه من الشابات الليبيات، الكاتب والصحفي المرتزق والمنافق لا يهمه الضحايا لأنه عديم الضمير والشرف والإنسانية وإلا ليس من المعقول تجد شخص يدافع عن دكتاتور مجرم ظالم بحجج أن الوضع الليبي الحالي وضع بائس؟ وجود السيء لايبرر اجرام الأسوأ.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.