برشلونة يفقد بوسكيتس أمام أتلتيكو مدريد ويوفنتوس للإصابة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تشخيص إصابة الدولي الإسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة، التي تعرض لها أمس في مواجهة سويسرا.

لاعب وسط منتخب إسبانيا غادر المباراة متأثرًا بالإصابة، ولم يشارك في تدريبات المنتخب اليوم، وسيخضع لإجراء آشعة الرنين المغناطيسي غدًا للتأكد من إصابته.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أفادت أن اللاعب الكتالوني تعرض لإصابة بالتواء في الرباط الجانبي للركبة اليسرى، وستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وفي حالة ثبوت ذلك، سيغيب اللاعب عن برشلونة في مواجهة أتلتيكو مدريد الأسبوع المقبل، بالدوري الإسباني في قمة الجولة العاشرة.

وسيكون هناك شك أيضًا في إمكانية لحاق اللاعب بمواجهة يوفنتوس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو.