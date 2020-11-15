بيان من وزارة التربية بشأن قرارات خلية الازمة حول العام الدراسي الجديد
أكدت وزارة التربية، السبت، التزامها التام بقرارات خلية الازمة حول العام الدراسي القادم.
وقالت الوزارة في بيان إنها “ملتزمة بشكل تام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن خلية الازمة العليا للصحة والسلامة، فيما يخص دوام التلاميذ والطلبة للعام الدراسي 2020 -2021 ، والتي تنص على ان يكون دوام التلاميذ والطلبة يوما واحدا في المدارس ، واما بقية أيام الأسبوع سيكون التعليم فيها عن (بُعد)”.
واضافت أن “هذا القرار يُطبق على المدارس الحكومية والأهلية في جميع المحافظات، على العكس ما يُشاع في بعض الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي”.
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