تعزيزات عسكرية إلى أبي صيدا وتفعيل مذكرات القبض

أعلنت مستشارية الأمن القومي، يوم أمس، وصول رئيس جهاز الامن القومي قاسم الاعرجي إلى محافظة ديالى، على رأس وفد أمني للاطلاع على سير العملية الأمنية في المحافظة. وقالت المستشارية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه

إنه “تنفيذًا لقرار المجلس الوزاري للأمن الوطني بتكليف، قاسم الأعرجي، بمتابعة الوضع الأمني لمحافظة ديالى، وصل الأعرجي، الى محافظة ديالى للإشراف ميدانيا على الوضع الأمني في المحافظة، برفقة وفد أمني كبير، ضم نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري والفريق عامر صدام وكيل استخبارات الداخلية واللواء الركن فائز المعموري مدير الاستخبارات العسكرية وممثل مدير جهاز الأمن الوطني”. وتابع، “وفور وصول الوفد، اجتمع بمقر قيادة العمليات بالقيادات الأمنية والاستخبارية، بحضور رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة محافظ ديالى، مثنى التميمي وقائد عمليات ديالى وقائد شرطة ديالى ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية ومسؤول محور الحشد الشعبي”. وأكد الأعرجي وفقا للبيان، أن “الانتصار الأول على داعش انطلق من ديالى بتعاون كل الاجهزة الأمنية، واليوم لا خيار للأجهزة الأمنية الا أن تعمل بروح الفريق الواحد لإدامة الانتصار”.