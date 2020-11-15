عالية نصيف تشيد بقرار القضاء بإبطال رخصة الهاتف النقال بناءً على الدعوى التي رفعتها مع نائبين

أشادت النائبة عالية نصيف بقرار القضاء العراقي الخاص بإبطال رخصة الهاتف النقال وانتصار إرادة الشعب العراقي على الانتهازيين والاحتكاريين، مثنية على الدور الذي قام به النائبان محمد شياع وعلاء الربيعي في الاشتراك معها برفع دعوى مدنية ، مؤكدة أن هناك دعوى جزائية رفعتها في القضاء إلى جانب النائبين علاء الربيعي ومحمد الغزي .

وقالت في بيان اليوم :” ان انتصار الدعوى (المدنية) التي رفعناها أنا والنائبان محمد شياع وعلاء الربيعي سيساعد في انجاح الدعوى الثانية (الجزائية) التي رفعناها لثبوت التقصير، وستكون هناك عقوبات جزائية على من وقع على تجديد رخصة الهاتف النقال، إذ سيكون القرار المدني عاملاً مهماً بالدعوى الجزائية ” ، مؤكدة :” أن القضاء العراقي قال كلمته وأصدر حكمه العادل، كما أن الأصوات الشريفة ونداءات الناشطين والمثقفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تحقيق هذا الهدف وإيقاف الاستغلال والاحتكار “.

وأشارت نصيف الى” أن الجولة القادمة ستكون من خلال انتظار قرار القضاء في الدعوى الجزائية التي سيتكفل بها المحامي الشجاع محمد مجيد الساعدي لتمهيد الطريق نحو إلغاء التراخيص في مجال الاتصالات والطاقة ” ، مشيرة إلى ” أن هذا النصر هو الضربة الثانية بعد ان تم إيقاف سرقات اموال الشعب من خلال إقرار قانون تمويل العجز المالي “.