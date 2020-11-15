على هامش الطرافة : فيسبوك عراقي في السوق المريدي

رواد نادي أطباء مجاني ..

بقلم مهدي قاسم

صريع الحب يسأل طالبا استشارة طبية من أهل الخير :

ـــ يا أخوان أني أعاني من داء الحب المفرط لسنوات طويلة عرظوا علي أهوية أدوية بس ما فادت بالله عليكم يا أهل الخير من نصيحة عن خبرة وتجربة من حظرتكم الطيبين .

رد : من سيبويه الفارسي :

من حضرتكم وليس حظرتكم ..

ـــ راهب العشق :

تطحن حبة هيل مع حبة حنضل اخلطها مع عصير قرع بعد كم دقيقة تبين عندك مشاعر الشفاء الفورية ــ عن تجربة مظبوطة

رد جانبي من سيبويه الفارسي :

الصح الحنظل و ليس الحنضل و كذلك مضبوطة وليست مظبوطة

صريع الحب منزعجا :

يا سيبويه الفارسي الله يخليك اتركنا بحالنا رجاء فأحنة مو بدورة لغوية ، طيب يا راهب العشق وبعدين؟

بعدين شسوي. أشربها لو اشمها ؟ ..

راهب العشق :

لا شنو تشمه قابل هي حشيشة لو هيروين ؟ ، أشربها دفعة وحدة وانت مغمض عينك لأن طعمها ما حلو !.

ــ سحر الشفق :

طيب ليش تريد أطيب نفسك من داء الحب ؟ ليش هو أكو احلى من هذا الداء يا ريت لو زوجي ينصاب به إلى الأبد !.

ـــ قاهر رمبو الجبار أبو المنتصر :

تأخذ ” مرارة ” ضبع تلفها بجلد حية تنقعها بالعسل البري ثم تتركها على نار هادئة لحد تصير ساخنة وتشربهة و بعدين ما عليك ، والله راح ترحم والدَّي للأبد على هاي النصيحة ..

ـــ همس الاصيل :

احسن شي تروح للشيخ أبو التفلة المباركة هم ما يكلف أهوية كم دينار و أنت متعافي رأسا !، عن تجربة شخصية كنتُ عقيمة وحبلني بتلفة وحدة ! والله وكيل على كلامي ..

رد :

صريع الحب : ممكن أدخل على الخاص علمود عنوان الشيخ أبو التفلة

همس الاصيل :

اي .. ليش لا ؟ .. هو عمل خير لولا ؟ ..

رد :

شكرا أختي على المساعدة .

رد : عفوا !..

ــ وميض العقل الجبار :

عمي خليك من هاي السوالف مال العجايز روح لعند الطبيب أبو انكلترا بناية لؤلؤة مقابل محل فترجية ” أهلا وسهلا بكم ” ، هذا يفتهم كلشي حتى يطيب اللي عنده سرطان متقدم ..

ـــ ملائكة الرحمة الحبوبة :

حبي ! مايفيدك غير نوم ليلة كاملة عند مرقد الإمام الصالح الحاج فدعم ابو الهدهد والصلاة والدعاء للصبح ، ثاني يوم راجع و أنت ما عندك لا غرام ولا حب ولا عشق ..

ـــ صريع الحب محتجا ساخطا :

عمي انتو وين رايحين ؟ ؟ يا حب يا عشق ؟ أني أعاني من حب الشباب على وجهي والله يرحم والديكم ،أشوف سويتوها قصة عنتر ..

ــأبو العطارد من درب التبانة :

جا .. ليش ما تكلمت من الأول ؟ وتخلصنة ، هاي بسيطة كلش، تأخذ لك روث جاموسة مال العرب تشعلها زين و تدفي وجهك بدخانهة لحد ما يحمر وتنام ، ثاني يوم كاعد لا حب شباب واحد على وجهك ولا هم يحزنون، عن تجربة شخصية ناجحة !..

ـــ أبو الحنج الطويل :

لعد أحسن شي تغسل وجهك ببول مال البزون ولا ربع حب شباب ما راح يبقى على وجهك .. ههههههههههه ..

ـــ صريع الحب مخذولا و بخيبة مريرة:

والله ما معقولة ؟ ..قابل وجهي مختبر لتجارب الفئران ؟ .. و إلا شنو ؟.. .والله كل شي ما افتهمنا من نصائحكم التعبانة هاي..

ملحوظة :

أود أن أؤكد على إن هذه السطور و كذلك الأسماء من نسيج خيالي أنا ، وإذا تصادفت أسماء حقيقية لأشخاص حقيقيين تحمل نفس الأسماء الواردة في النص فما هي لا بمحض صدفة غير مقصودة .