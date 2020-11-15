متنبئ جوي: موجة مطرية تستمر إلى الثلاثاء

تشير التنبؤات الجوية، أمس السبت، إلى حالة من عدم الاستقرار في أغلب مدن البلاد، مع موجة مطرية تستمر حتى الثلاثاء المقبل في بعض المناطق.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية، في إيضاح إن “خرائط الطقس تشير إلى حالة غير مستقرة في الأجواء خلال الاسبوع الحالي، تبدأ بمنخفض جوي وحالة عدم استقرار (ضعيفة) نسبيا لا تشمل كافة المدن، ثم يبدأ هطول الامطار في المناطق الحدودية مع السعودية (مناطق بادية السماوة جهة السلمان)”.

وأضاف، أنه “خلال ساعات مابعد الظهر الاحد أو مساء، تندفع الامطار الخفيفة نحو ذي قار ثم البصرة مساءً وجنوب ميسان ليلا، وتنتهي فجر الاثنين مع استمرار فرص الامطار في مناطق من مدينة البصرة”.

وتابع: “خلال ساعات ليل الاحد تندفع موجة من الأمطار المتوسطة نحو مناطق غربي الأنبار وغربي نينوى من جهة تلعفر ثم تشمل عموم مناطق نينوى ثم تندفع مع بعض الغزارة صباح الاثنين نحو كركوك واربيل ودهوك وربما تشمل السليمانية مساء الاثنين”.

وأشار إلى أنه “تستمر الامطار في دهوك والسليمانية يوم الثلاثاء ايضا وتكون خفيفة الشدة، مع الاشارة إلى ان الامطار في بعض مناطق شمالي البلاد تأخذ طابع الديم (الاستمرارية) والبرق قليل”.