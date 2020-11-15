نائب كوردي : قانون تمويل العجز المالي مُرّر على عجل .. كان بالإمكان تجنب الازمة

أكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي ريبوار طه ، اليوم السبت ، ان رئاسات إقليم كوردستان الثلاث (رئاسة الإقليم، رئاسة الحكومة، رئاسة البرلمان) سوف تجتمع مع النواب الكورد في البرلمان العراقي ومسؤولين آخرين يوم غد الاحد لبحث ازمة رواتب موظفي إقليم كوردستان ، لافتاً الى ان قانون تمويل العجز المالي تم تمريره على عجالة ، وسط اعتراض الكتل الكوردستانية ، وكان يمكن تجنب الدخول في هذه الازمة.

وأوضح طه ان ” الاجتماع سوف يركز على إيجاد الحلول المناسبة لتوفير حصة موظفي إقليم كوردستان من الرواتب واطلاقها بأسرع وقت ممكن وتحديد طبيعة الرد على تمرير قانون تمويل العجز من دون النواب الكورد وفق مبدأ الأغلبية العددية ، والتعامل مع الحكومة المركزية في بغداد”.

لافتاً الى ان “جميع المشاكل والخلافات سوف تحل من خلال النقاش والحوار ونحن قد طلبنا تأجيل التصويت على الفقرة الخاصة برواتب كوردستان لساعات قليلة في وقتها ولكن لم يسمع لطلبنا وتم التصويت عليها بعجالة حيث كان يمكن تجنب الدخول بهذه الازمة”.