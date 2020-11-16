الأعرجي يتسلم دعوة لزيارة صربيا

تلقى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاثنين، دعوة لزيارة صربيا، معرباً عن تطلع بغداد إلى تطوير العلاقات مع بلغراد.

وقال مكتب الأعرجي في بيان إن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، سفير جمهورية صربيا في بغداد، اوروش بالوف، وبحث معه تطوير العلاقات بين العراق وصربيا”.

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، أن “علاقات البلدين عميقة ولها تأريخ من التعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية والتنموية”، مبيناً أن العراق يتطلع الى تطويرها وتبادل الخبرات، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين”.

من جانبه، أعرب السفير الصربي، عن “سعادته بالعلاقات المتنامية بين البلدين”، مشيرا الى أن “بلاده تتطلع الى تعزيز التعاون المشترك بين العراق وصربيا في المجالات كافة”.

وتابع البيان، أنه “في ختام اللقاء قدّم السفير الصربي الدعوة للأعرجي لزيارة صربيا”.