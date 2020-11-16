Posted on by

الأعرجي يتسلم دعوة لزيارة صربيا

تلقى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاثنين، دعوة لزيارة صربيا، معرباً عن تطلع بغداد إلى تطوير العلاقات مع بلغراد.

وقال مكتب الأعرجي في بيان إن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، سفير جمهورية صربيا في بغداد، اوروش بالوف، وبحث معه تطوير العلاقات بين العراق وصربيا”.

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، أن “علاقات البلدين عميقة ولها تأريخ من التعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية والتنموية”، مبيناً أن العراق يتطلع الى تطويرها وتبادل الخبرات، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين”.
من جانبه، أعرب السفير الصربي، عن “سعادته بالعلاقات المتنامية بين البلدين”، مشيرا الى أن “بلاده تتطلع الى تعزيز التعاون المشترك بين العراق وصربيا في المجالات كافة”.

وتابع البيان، أنه “في ختام اللقاء قدّم السفير الصربي الدعوة للأعرجي لزيارة صربيا”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close