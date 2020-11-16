الصحة النيابية تستضيف وزيرين الاسبوع المقبل بشان بدء العام الدراسي

اعلنت عضو لجنة الصحة والبيئة وفاء حسين الشمري، الاحد، عن عزم اللجنة استضافة وزيري التربية والصحة في مبنى البرلمان الاسبوع المقبل للاطلاع على الاستعدادت والخطط الموضوعة صحيا ووقائيا للموسم الدراسي الجديد.

وقالت الشمري ان “الجميع اليوم يتطلع الى بدء العام الدراسي الجديد، وهنالك خوف مشروع ومبرر لدى العديد من العوائل على ابنائهم من وباء كورونا في حال ذهابهم الى المدارس دون وجود اجراءات وقائية حقيقية”، مبينة ان “لجنة الصحة البرلمانية في حوارات ونقاشات مستفيضة بهذا الشان لاهمية الموضوع وخطورته في حال التعامل معه بشكل غير صحيح”.

واضافت الشمري ان “اللجنة اتفقت على ارسال دعوة الى وزيري التربية والصحة للحضور الى مقر اللجنة في مجلس النواب، للنقاش معهم والاطلاع على الاستعدادت التي مضت بها الوزارتين مع قرب بدء العام الدراسي”، مشددة على ان “اللجنة سيكون موقفها الرسمي والواضح بشان تثبيت موعد بدء العام الدراسي بعد الاستضافة والاطلاع على مدى الاستعداد ونوعية الاجراءات المخطط لها حفاظا على سلامة الطلبة وضمان عدم انتشار لوباء كورونا بينهم لاسامح الله”.