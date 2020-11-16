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المتحدث باسم الكاظمي: التنسيقيات هي من قررت إنهاء الاعتصام ولم يكن رفع الخيم قسراً

اكد المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال، الاحد، ان التنسيقيات هي من قررت إنهاء الاعتصام، مبينا ان رفع الخيم لم يكن قسراً.

وقال ملا طلال في تصريح للتلفزيون الرسمي ان “تظاهرات تشرين أحدثت تحولا مهما بالسياسة العراقية”، مبينا ان “من حق الشباب ممارسة حقهم الدستوري بالاعتراض على السياسات الخاطئة”.

واضاف ان “بعض الأطراف حاولت اختراق التظاهرات للتشويش على مطالب تشرين الحقة”، لافتا الى ان “التنسيقيات هي من قررت إنهاء الاعتصام ولم يكن رفع الخيم قسرا”.

وتابع ان “هناك شبه تطابق بين مطالب المتظاهرين والمنهاج الحكومي”، موضحا ان “الحكومة شكلت لجنة تحقيق من 5 قضاة للتحقيق بكشف قتلة المتظاهرين”.

واكد ملا طلال ان “الحكومة أرسلت تعديل قانون مؤسسة الشهداء لتعويض شهداء وجرحى تشرين”، لافتا الى ان “الدولة اعترفت بحدوث عمليات قتل للشباب المتظاهرين وهذا لم يحدث سابقا”.

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