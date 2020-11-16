تقرير يحدد معدل بقاء البالغين في العراق وإنتاجية الطفل العراقي

توقع البنك الدولي، الأحد، أن تكون انتاجية الطفل المولود في العراق العام الحالي، 41% عندما يكبر، مبيناً أن معدل بقاء البالغين في العراق 84% للأعمار ما بين 15 الى 60 سنة.

وقال البنك في تقرير له، إنه “تم قياس رأس المال البشري في العراق الذي يمكن أن يتوقع الطفل المولود اليوم بلوغه في سن 18 عاماً مقارنة بمعيار التعليم الكامل والصحة الكاملة”.

وأضاف، أن “انتاجية الطفل في العراق المولود اليوم خلال عام 2020 سيكون 41% عندما يكبر اذا كان تمتع بتعليم كامل وصحة كاملة”، مبيناً أن “هذا المعدل هو أقل من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى”.

وأضاف، أن “احتمالية البقاء على قيد الحياة حتى سن 5 سنوات هو 97 من أصل 100 طفل ولدوا في العراق”، مشيراً إلى أنه “من المتوقع أن يكون عدد سنوات الدراسة الفعلية هي 6.9 سنة، للطفل في العراق بدءاً من 4 أعوام وحتى 18”.

ولفت إلى أن “معدل بقاء البالغين في جميع أنحاء العراق، 84 بالمئة من العمر 15 عاماً حتى 60″، موضحاً أن “13 من كل 100 طفل يعانون من التقزم، وبالتالي هم معرضون لخطر القيود الجسدية والمادية التي يمكن أن تستمر مدى الحياة”.