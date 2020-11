دور الحب في حياة الانسان

ولم يجانب الفيلسوف الياباني اونامونو الصواب حين قال : (ان الحب حليف الرغبة في البقاء) – – – فان استمرار الحياة في شخص الذرية هو صورة من صور التمرد على الفناء، اي النزوع نحو التغلب على الموت حين يحيا الانسان في نسله. وتأكيدا على ذلك، يصرح الشاعر هوراس قوله : ( وكأن الانسان يقيم لنفسه الدليل على انه لن يموت تماما non omnis moriar ).

Next →

Read our Privacy Policy by clicking here