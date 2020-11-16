مقرب من الصدر: سائرون كتلة برلمانية تشريعية لا خدمية

اعتبر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، أن كتلة سائرون كتلة برلمانية تشريعية لا خدمية.

وقال صالح محمد العراقي في تغريدة له رداً على اسئلة عدة، “سواء كان كتلة الاحرار ام غيرها من الكتل والنواب أم غيرهم من الدرجات الوظيفية مهما علت أو دنت.. فإن فسادهم يحتاج الى دليل لا مجرد شكوى أو ادعاء بلا حجة بل قد يكون للتسقيط واثارة الفتن واضعاف الصف الصدري”.

وأضاف “ليس هناك شخص فوق الشبهات ولا فوق العقاب.. لكن كيل التهم جزافاً أيضاً له عقوبة.. فإن كان لك عليهم دليل ما لقضية قد تعتبرها مشينة فاجلب الدليل.. وإلا فهي بمثابة تشهير يستحق فاعله العقوبة لأنكم أنتم أيضاً لستم بمنأى عن العقوبة ان كنتم تتعاملون وفق العدل”.

ولفت الى أن “سائرون كتلة برلمانية تشريعية لا خدمية.. فلذلك علينا تتبع ما قاموا به من تشريعات لا خدمات”، موضحاً انها “٥٤ من أصل …. في مجلس النواب فالقرار ليس لهم وحدهم بل هناك صراعات سياسية يصعب شرحها في هذه العجالة”.