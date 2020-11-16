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نائب يعلن اصابته بفايروس كورونا

اعلن النائب نعيم العبودي، الاثنين، عن اصابته بفايروس كورونا.

وقال العبودي في تغريدة له على “تويتر”، “تم تشخيص اصابتي بفايروس كورونا..”.

وأكد العبودي أنه سيضطر الى “الحجر المنزلي”.

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