وزير التعليم يتحدث عن موعد دوام طلبة بالجامعات ويشدد على الاتزام به

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الأحد، الالتزام بالموعد المحدد لدوام طلبة الجامعات، بينما كشف عن آلية دوام طلبة الأقسام الداخلية.

وقال عبد الصاحب للوكالة الرسمية إن “دوام طلبة الجامعات سيكون في السادس من الشهر المقبل من خلال اعتماد التعليم المدمج”.

وأضاف، أن “الوزارة وضعت خطة، عند تسلُّمِ نتائج طلبة السادس الإعدادي بشكلٍ مبكِّرٍ، ستعلن نتائج القبول المركزي خلال أسبوع أو أسبوعين”.

من جانب آخر أوضح عبد الصاحب، أن “الأقسام الداخلية، هي أماكن تجمِّع”، مؤكداً “الخشية على الطلبة من الإصابات بفيروس كورونا، وبالتالي فهي ليست مغلقة بشكل كامل، وإنما مفتوحة جزئيا لطلبة الدراسات الطبية في المرحلة السادسة، وكذلك طلبة الدراسات العليا، لقلة أعدادهم”.

وأشار إلى أن “أعداد طلبة الدراسات الأولية كبيرة والبدائل ستكون في حضور الطالب إلكترونياً مع الجامعة الأصل المسجل فيها، أما الدوام التطبيقي، فيحق له الدوام بالجامعة الأصل إذا كان لديه أحد من أقاربه قريباً من مكان جامعته”.

وتابع “أما إذا تعذَّر وجود سكن قريب من الجامعة الأصل، فيحق للطالب الدوام في الجامعة القريبة من محل سكناه، وسيكون هناك تواصل بين الأستاذ المشرف على الجانب العملي في جامعته الأصل مع الجامعة المضيِّفة للطالب”.