أمانة مجلس الوزراء تعلن افتتاح جسر النصر في ذي قار

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، افتتاح جسر النصر في محافظة ذي قار.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم امانة مجلس الوزراء حيدر مجيد قوله، إنه ” استناداً إلى القرارات الصادرة في جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية، التي عقدت في محافظة ذي قار الشهر الماضي، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة متابعة المشاريع المتلكئة في المحافظة، وبمتابعة وإشراف مباشر من الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، لتنفيذ مخرجات الجلسة وتنفيذ مقرراتها افتتح اليوم، جسر النصر في محافظة ذي قار”.

وأضاف مجيد، أن “الجسر يربط جنوب المحافظة بأربع مدن شمالية، بحضور محافظ ذي قار ، وممثلين عن وزارة الإعمار والإسكان والشركة المنفذة، إضافة إلى الدوائر الفنية والإدارية ذات العلاقة في المحافظة”.