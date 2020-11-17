اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة الى اوربا منتصف الشهر القادم.

وقال مدير عام الشركة كفاح حسن في بيان ان “موعد استئناف رحلات الناقل الوطني الى عدة قطاعات في اوربا حدد بتاريخ 15/12/2020 بعد ان توقفت مؤخراً جراء جائحة كورونا”.

واضاف ان “الخطوط التي سيتم اعادة تشغيلها ستشمل تسيير رحلات مباشرة من المطارات العراقية الى كل من (برلين ، دوسلدورف ، فرانكفورت ، لندن ، كوبنهاكن) كمرحلة اولى”.

وتابع حسن انه “تم الايعاز الى جميع مكاتب حجز واصدار التذاكر الرئيسة والوكلاء داخل وخارج العراق بأستقبال المواطنين لتثبيت حجوزاتهم على الرحلات”، لافتا الى “تفعيل طريقة الحجز المسبق ايضاً لتقديم عروض وخدمات تنافسية مقارنة مع باقي الشركات الاخرى”.