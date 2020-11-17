التعليم: تمديد السقف الزمني لتسجيل الطلبة المقبولين بالكليات أو المعاهد

أعلنت وزارة التعليم العالي، الثلاثاء، تمديد السقف الزمني لتسجيل الطلبة المقبولين بالكليات أو المعاهد للسنة الدراسية 2019 – 2020.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد أعلنت وزارة التعليم تمديد السقف الزمني لتسجيل الطلبة المقبولين في الكليات أو المعاهد للسنة الدراسية 2020/2019 لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين الموافق 2020/11/30.

وكانت وزارة التعليم أعلنت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نتائج تعديل ترشيح الطلبة المقبولين للسنة الدراسية 2019-2020 ونتائج قبول الطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة 2018-2019.