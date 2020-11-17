الرئاسات الثلاث تناقش ملف الانتخابات بحضور القضاء وممثلة الأمم المتحدة

ناقشت الرئاسات الثلاث ملف الانتخابات بحضور رئيس السلطة القضائية واعضاء مفوضية الانتخابات وممثلة الامم المتحدة. واتفق المجتمعون على اهمية التعاقد مع شركة رصينة لفحص الاجهزة ومشاركة الامم المتحدة في تأمين الانتخابات.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، انه “حرصًا على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وإجرائها في العام القادم، عُقد الاثنين في قصر بغداد، اجتماع للرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، والممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت”.

واضاف البيان ان “الاجتماع تناول المفاصل المهمة في العملية الانتخابية بغية توفير بيئة آمنة ومستقرة لإجراء الانتخابات والاطمئنان على سلامة الإجراءات المطبّقة من قبل المفوضية والجهات المختصة ذات العلاقة لتنفيذ العملية الانتخابية ومعالجة التحديات التي تواجهها كافة”. واشار البيان الى انه “تم التأكيد على أهمية زيادة نسبة التسجيل البايومتري ووضع الآليات التي تساعد في عملية التسجيل لغرض اعتماد البطاقة البايومترية حصرًا في الانتخابات القادمة، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون لضمان تصويت النازحين والمهجرين والعراقيين المتواجدين في الخارج بايومتريًا”. وأكّد الاجتماع بحسب البيان على “وجوب التعاقد مع شركة عالمية رصينة لفحص برمجيات الانتخابات بالتشاور مع فريق الأمم المتحدة، كما تمّ التأكيد على اهمية التنسيق والدعم من فريق الأمم المتحدة مع المفوضية وتأمين مراقبة فاعلة وفقًا للمعايير الدولية لضمان نزاهة الانتخابات، وإطلاق حملة إعلامية وطنية تساعد في إعادة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية وتحفّزه على المشاركة في الانتخابات”.