المالية النيابية: الحكومة أكدت إرسال موازنة 2021 قبل نهاية الشهر الحالي

اعتبرت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن “الورقة البيضاء” خارطة طريق لتعظيم الإيرادات وتقليل النفقات خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما أشارت إلى أن الحكومة أكدت عزمها إرسال الموازنة قبل نهاية الشهر الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن عضو اللجنة ناجي السعيدي قوله، إن “قانون تمويل العجز المالي تم التصويت عليه، وسيصبح ساري المفعول، بعد 15 يوماً من تاريخ إقراره، وسينشر في جريدة الوقائع العراقية”.

وأضاف أن “الإقليم طالب بمبالغ مالية تصل إلى 900 مليار مقابل تسليم الواردات النفطية، وبالتالي هو حق مشروع، لكن عليهم الرجوع إلى مجلس النواب، واللجوء إلى طاولة الحوار، ومعرفة ما لهم من مستحقات مالية، وما عليهم، لحل هذه المشكلة”.

وأشار إلى أن “الورقة البيضاء هي ورقة متوسطة الأجل من سنة إلى 3 سنوات، وهي ورقة إصلاحية الهدف منها تخفيض النفقات وتعظيم الإيرادات الموجودة في العراق”.

وأوضح أن “الحكومة أكدت التزامها في اللقاء الأخير للجنة المالية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحضور وزير التخطيط خالد بتال النجم، بارسال الموازنة العامة لعام 2021 قبل نهاية الشهر الجاري، لغرض اكمالها والتصويت عليها، كون القرض سيوفر رواتب الموظفين لنهاية هذه السنة”.