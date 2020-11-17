المرور تعلن توفير نحو مليون لوحة مرورية ستخصص للعامين الحالي والمقبل

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، توفر ما يقارب مليون لوحة مرورية ستخصص للعامين الحالي والمقبل.

وقال مدير عام المديرية اللواء فارس عامر في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، “سنعمل على تطوير مكاتب التسجيل نحو الأفضل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأن تكون معاملاتهم سلسة بأسرع وقت، بعد تسلمنا منصب مدير مديرية المرور العامة”، لافتا إلى أنه “تم توجيه القواطع بإشراف مديري الكرخ والرصافة لتحقيق انسيابية في الطرق التي تشهد كثافة وهذا التنسيق تم مع قيادة عمليات بغداد كون بعض المناطق لديها معرقلات لا داعي لها مثل قطع الطرق بالكتل الكونكريتية”.

وفيما يخص الحجز الإلكتروني، قال عامر إن “الحجز الإلكتروني يستغرق 25 يوما إلى حين وصول الرسالة لكي تتم مراجعة مكاتب التسجيل”، مبينا أن “بعض المعلومات تصل بين الفترة والأخرى لمديرية المرور العامة خاطئة فتعتبر بحكم الملغية ويجب متابعة الحالات الموجودة وهذه من النوادر ويمكن إصلاحها”.

وبشأن لوحات المرور أكد عامر أنه “تم جلب بحدود مليون لوحة مرورية كافية للعامين الحالي والمقبل”، مشيرا إلى أن “المشكلة التي تواجه المديرية في الوقت الحالي هي استيفاء الضريبة ويتم إطلاقها لمواقع بغداد والمحافظات كافة”.