بيئتنا ساذجة التي تهرول خلف البشير وماري،

نعيم الهاشمي الخفاجي

حمد البشير وانور الحمداني وماري وظافر العاني وطارق ابو صابرين واجهات بعثية ارهابية طائفية، اتعجب عندما كنت أشاهد يوميا قطيع من ساستنا يذهبون إلى قناة البغدادية للحديث في برنامج أنور الحمداني البعثي والطائفي من أصل فلسطيني مع احترامي للاخوة الفلسطينيون المحترمون، انور الحمداني كان مذيعا بقناة المقبور عدي الكسيح وكان مرتدي زيه العسكري ليشيد في فدائيوا صدام الجرذ الهالك، بيئتنا الشيعية يعم على غالبيتها الجهل والسذاجة وإلا من هو ‏ المرتزق احمد البشير ويتابعوه الكثير من أبناء الوسط والجنوب الشيعي ليصفقون له، البشير وانور الحمداني ……الخ من الحثالات البعثية يعرفون كيف يتسترون على حقدهم المذهبي والقومي وكانوا يتهجمون على ساسة وقادة شيعة لكي يؤيدهم أنصار الأحزاب الشيعية المتخاصمة، يتهجمون على الحشد وعلى فصائل المقاومة وعلى نوري المالكي والعبودي لكي يؤيدهم أنصار أحزابنا المتصارعون، بما أن بيئتنا الشيعية جاهلة عندها لم ولن نتفاجأ أن تجد من يمدحون البشير وماري ويصفقون لهما ويشكرونها ويعتبرون البشير والحمداني إعلاميان وطنيان ومجاهدان ويدعون لمتابعتهم ودعمهم ومساندتهم بدون علم ومعرفة، لكن اي عراقي شيعي يكتشف إرهاب ساسة فلول البعث واجرامهم فيجب الترحيب والثناء عليهم أفضل من بقائهم مع القتلة والمجرمين.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.