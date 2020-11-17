تركيا تعلن “تحييد” مسؤول كمارك شنگال في PKK

أعلنت السلطات التركية ، اليوم الثلاثاء ، “تحييد” مسؤول كمارك شنگال (سنجار) في حزب العمال الكوردستاني PKK ، بعملية قالت ان جهاز الاستخبارات التركي نفذتها في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكالة الأناضول التركية الرسمية ، نقلت عن مصادر أمنية لم تسمها ، قولها إن تحييد عرفان آكجان ، الملقّب بـ “آزاد هاشات”، جاء نتيجة متابعة من الاستخبارات التركية ، بعد أن تبيّن بأنه مسؤول “كمارك سنجار” في PKK .

الوكالة أشارت إلى أن العملية جرت عقب تلقي السلطات التركية معلومات استخباراتية عن نية “آقجان” نقل ذخائر وعناصر بشرية من سوريا إلى العراق ، ” لاستخدامها في عمليات ضد القوات التركية”.

ويستخدم الجيش التركي مصطلح “تحييد” للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من القوات المعادية لها .

وتابعت ، إثر ذلك نفذت الاستخبارات التركية عملية داخل إقليم كوردستان في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ، أدت إلى “تحييد” آكجان.

تلك المصادر التي نقلت عنها الوكالة ، أفادت بأن آكجان كان يشرف على تنسيق مرور العناصر بين شنگال وسوريا، “وجمع الإتاوات من السكان المحليين العاملين بالتجارة” .

وكان آكجان مدرجاً على النشرة الرمادية للمطلوبين لدى السلطات التركية، حيث تضم لائحة المطلوبين من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.