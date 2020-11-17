15 دولة توقع أكبر اتفاق تجاري في العالم

اتفقت الصين و14 دولة أخرى، على إنشاء أكبر كتلة تجارية في العالم، تضم ما يقرب من ثلث النشاط الاقتصادي، في صفقة يأمل الكثير في آسيا أن تساعد في تسريع التعافي من صدمات وباء كورونا.

تم التوقيع على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، أو “أر سي إي بي”، فعلياً،أمس الأول الأحد 15/11/2020، على هامش القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرقي آسيا التي تضم 10 دول.

حيث قال رئيس الوزراء الفيتنامي نوين شوان فوك: “يسعدني أن أقول إنه بعد ثماني سنوات من العمل الشاق، اعتباراً من اليوم، وصلنا رسمياً بمفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة إلى نتيجة للتوقيع”.

ستخفض الاتفاقية رسوماً جمركية منخفضة بالفعل على التجارة بين الدول الأعضاء بمرور الوقت، وهي أقل شمولاً من اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ التي تضم 11 دولة والتي انسحب منها الرئيس دونالد ترامب بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

بخلاف رابطة دول جنوب شرقي آسيا المكونة من 10 أعضاء، فهي تضم الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، ولكن ليس الولايات المتحدة. قال مسؤولون إن الاتفاقية تترك الباب مفتوحاً أمام الهند، التي انسحبت بسبب معارضة محلية شديدة لمتطلبات فتح سوقها، للانضمام إلى الكتلة.

قبل اجتماع “القمة الخاصة” للشراكة أمس الأول الأحد، قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا إنه سينقل بقوة دعم حكومته “لتوسيع منطقة اقتصادية حرة وعادلة، بما في ذلك إمكانية عودة الهند في المستقبل إلى الاتفاقية، ويأمل في الحصول على دعم من بلدان أخرى”.

ويقول منتقدو اتفاقيات التجارة الحرة إنها تميل إلى تشجيع الشركات على نقل وظائف التصنيع إلى الخارج.

وتأثرت سوق جنوب شرقي آسيا سريعة النمو والتي تزداد ثراءً والتي يبلغ عدد سكانها 650 مليون شخص بشدة من الوباء وتسعى بشكل عاجل إلى إيجاد محركات جديدة للنمو.

كان من الممكن أن تضم الشراكة في الأصل حوالي 3.6 مليار شخص وتشمل حوالي ثلث التجارة العالمية والناتج المحلي الإجمالي العالمي. باستثناء الهند، لا تزال تغطي أكثر من ملياري شخص وما يقرب من ثلث جميع أنشطة التجارة والأعمال.