اليوم.. افتتاح منفذ عرعر بعد إغلاق لثلاثة عقود

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، أن منفذ عرعر الحدودي سيفتتح اليوم الأربعاء، وستدخل 15 حافلة سعودية محملة بالمساعدات الطبية إلى العراق.

وقال الوائلي في تصريح صحفي، تابعته (المدى) إن “افتتاح منفذ عرعر العراقي مع منفذ جديدة السعودي البري اليوم الأربعاء، وسيعتبر من الخطوات المهمة في عمل المنافذ الحدودية، لأن منفذ جديدة عرعر بوابة رئيسة مهمة لدول الخليج”. وأضاف: “نحن متحمسون لهذا الافتتاح، ونأمل في قادم الأيام أن نفتح المنفذ الآخر الجميمة قرب رفحاء، لما للبضائع السعودية من أهمية كبيرة للمستهلك العراقي، وسنكون على استعداد كامل للتعاون مع الجانب السعودي في عملية الاستيراد والتصدير”.

وأشار إلى أن “15 حافلة محملة بالمساعدات الطبية والأدوية ستدخل العراق مهداة من المملكة للشعب العراقي”، مضيفًا: “خلال الأيام المقبلة، سيكون مستوى التبادل التجاري على المستوى الذي يخدم مصلحة البلدين الشقيقين”. وأوضح، أن “ساحة التبادل التجاري في الجانب العراقي في طور الإنجاز، وفي البداية سيكون التبادل داخل المنفذ مع جاهزية ساحة التبادل التجاري من جانب المملكة، إضافة إلى أن المنفذ العراقي جاهز بنسبة 100% بعد التحسين والإنشاءات بتكلفة من المملكة”. ولفت إلى أن “الطريق الدولي مؤمن من كافة قيادات العمليات المشتركة، وسيشهد الافتتاح الأربعاء ممثلًا برئيس الوفد وزير الداخلية عثمان الغانمي، وعدد من مسؤولي المنافذ الحدودية، ومحافظي الأنبار، وكربلاء، ليؤكد الافتتاح أن للعراق والمملكة علاقات تاريخية راسخة”.