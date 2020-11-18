تركي الحمد انتقد أحاديث البخاري وهاجمه رؤوس الوهابية،

نعيم الهاشمي الخفاجي

كتب الدبلوماسي السعودي تركي الحمد

( ‏قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري..من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما..).

اقول ما تحدث به تركي الحمد كلمة حق، لكن هل هي صادقة؟ الذي يريد الإصلاح عليه اولا أن يلغي عقائد التكفير واضطهاد المواطنين في البلد الواحد في اسم الحب والبغض لله بحجج واهية، النقد الحقيقي الغاية منه الاصلاح، لكن هل يعلم تركي الحمد أن الفكر الوهابي والسني يقول كل ما موجود في البخاري فهو صحيح وان الذي يشك في صحة الاحاديث فهو يطعن بالصحابة وهو كافر؟ الأحاديث المسيئة للرسول محمد ص في البخاري لاتعد ولا تحصى من حديث البول وهو واقف إلى سماع الأغاني والرقص إلى أن النبي محمد ص يجامع نسائه التسعة في الليلة الواحدة وبدون غسل؟ هل يستطيع حكام السعودية إصدار أوامر لوعاظ سلطانهم في الكف عن تكفير الشيعة والمتصوفة وأصحاب الديانات الأخرى أم ان اصلاح بني سعود يدور حول إقناع الوهابية في ترك اتباع الديانتان المسيحية واليهودية فقط ومواصلة تكفير وقتل المسلمين والهندوس والايزيديون …..الخ من قبل اراذل الفكر الوهابي المتطرف؟.

كلام تركي الحمد قابلته المؤسسة الوهابية بالرفض ولولا علاقته مع بني سعود لارسلوا له بهيمة مفخخة لقتله، لاخوش إصلاح وزير يرد على تركي الحمد لكونه نقد أحاديث البخاري، الوهابية ينتقدون الشيعة بالقول أنهم يعصمون أئمة ال البيت ع، وهم اي الوهابية يقولون بعصمة كل الصحابة وهذا أمر يرفضه العقل والمنطق، لا يمكن أن تكون أمة كاملة معصومة لكن ممكن تجد مجموعة من الأفراد كرمهم الله واعطاهم ملكة تعصمهم من الخطأ، الدبلوماسي السعودي انتقد أحاديث البخاري التي تسيء لرسول الله ص، لأن في البخاري تجد حديث أن النبي محمد ص يقضي ليلته يجامع نسائه التسعة واحدة تلو الأخرى وبدون غسل؟ هذا يتنافى مع مكانة وعظمة رسول الله ص الذي كان يقوم اليل، اليوم محطة CNN نقلت تصريحات لوزير الشؤون الدينية السعودي وهو غاضبا على تركي الحمد لكونه قال جزا من حقيقة أكاذيب أحاديث البخاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– وسط الضجة التي أثارها الكاتب والمحلل السياسي السعودي تركي الحمد برأيه في صحيح البخاري، نشر وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية عبداللطيف آل الشيخ تغريدة عن صحيحي البخاري ومسلم، دون أن يذكر صراحة الحمد أو ما قاله.

وكتب عبداللطيف آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “قال النووي رحمه الله في مقدمة شرح صحيح مسلم: (اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم. وتلقتهما الأمة بالقبول)، رحمهما الله وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاه”.

وتعرض الحمد لموجة انتقادات بعد تغريدته، الجمعة الماضية، إذ رأى أن صحيح البخاري “يتناقض” مع القرآن، قائلا: “قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما”.

وعلق الشاعر السعودي الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تغريدة الحمد بقوله: “يا دكتور سلمك الله قولك أن صحيح البخاري يتناقض تماما مع القرآن رأي شديد التطرف، فجل علماء المسلمين والمختصين في علم الحديث يرونه أصح كتب الحديث، وقليل منهم فقط انتقد سند بعض الأحاديث”، وأضاف: “لو ألغينا كما تطلب كتابه الذي يحوي صحيح أحاديث النبي وسنته لأسأنا لنبينا ولسنتّه أكثر من الرسوم”.

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ورد الحمد عليه قائلا: “أخي عبدالرحمن، ولن أقول سمو الأمير فناقشنا ثقافي، طبت وطاب زمانك”. وأضاف: “قبل البخاري ومسلم وسنن الترمذي وابن تيمية وغيرهم، كان أهلنا يصلون ويصومون ويمارسون عباداتهم دون الحاجة لهم.

انتهى تقرير CNN، الوزير غاضب وتبعه أمير من العائلة المالكة أيضا غاضب ويعتبر البخاري شخص فوق الجميع ونسى هؤلاء أن البخاري راوي حديث لا اكثر حاله حال بقية المؤرخين فهو لم يأتي من السماء ولا هو نبي مرسل بل شخص عاصر دولة وخليفة واكيد الدولة والخليفة هم من امروه أن يكتب لهم أحاديث تتماشى مع سلطة الخليفة وطموحاته وأهدافه وللحفاظ على كرسي حكمه، الوهابية يعتبرون الشيعة مغالون في ال البيت ع، وهم اي الوهابية يغالون في عمر بن الخطاب وابي بكر وعثمان ومعاوية بشكل كبير بحيث انزلوهم منزلة اصلا حتى أبي بكر لم يقول بها، بل نفسه ابي بكر قال كلام أمام الصحابة لم ينزل بنا قران، حتى قضية الغار لم تكن حقيقة وإنما كان الدليل بكر بن اريقط في الغار مع رسول الله محمد ص بل ابن هشام في سيرته الحلبية قال أن أبي بكر وعمر هاجرى قبل رسول الله ص من مكة إلى المدينة في ثلاثة اشهر، لو كانت أمة الإسلام وأعني العرب أمة متحضرة لتم مناقشة كل الأحداث والموروث والكف عن الكذب والتكفير.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.