كركوك تنجز 30 مشروعاً للطرق والجسور

أعلنت مديرية الطرق والجسور في كركوك، أمس الثلاثاء، إنجاز 37 مشروعاً متنوعاً ضمن مشاريع تنمية الأقاليم لعام 2019 فيما أعدت 25 مشروعاً آخر ضمن موازنة العام القادم 2021.

وقال مدير الدائرة قاسم البياتي في تصريح صحفي؛ إن دائرته أنجزت 30 مشروعاً في مجال الطرق والجسور من إجمالي 37 مشروعاً، بكلفة 30 مليار دينار ضمن موازنة تنمية الأقاليم لعام 2019، تضمن تأهيل وإنشاء وصيانة طرق في عموم مناطق المحافظة إضافة الى مجسرين آخريين ونفق قرب جامعة كركوك ومبنى إدارة المحافظة.

وأكد البياتي إنجاز 85% من خطة منظومة الطرق الريفية في عموم المناطق والقرى والأرياف، لافتاً إلى أن العمل متواصل لإنجاز المشاريع المتبقية ضمن الخطة المقررة.

وأشار البياتي الى إعداد خطة لإنجاز 25 مشروعاً ضمن موازنة 2021 وبكلف مالية تتراوح 30-40 ملياراً وتم استكمال الكشوفات اللازمة وإرسالها الى مديرية الطرق والجسور العامة في بغداد، مبيناً أن المشاريع تشمل طريق كركوك – الموصل وكركوك – تكريت، إضافة الى طريق بغداد – كركوك ضمن الحدود الإدارية لكركوك وصولاً الى حدود ناحية العظيم شمالي ديالى.