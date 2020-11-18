لجنة نيابية: المحاصصة جعلت من وزارة الخارجية وكرا للأحزاب السياسية

أبدى عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية رامي السكيني، الاربعاء، انتقاده لأداء وزارة الخارجية في التعاطي مع ملف السفراء والقنصليات .

وقال السكيني “طالبنا أكثر من وزير خارجية بإعادة هيكلة عامة لعمل الخارجية حتى مكاتب القنصليات والبعثات الدبلوماسية”.

وأضاف أن “ما يقارب ٧٢ سفيرا وقنصلا لم يبت بهم من قبل وزارة الخارجية بحجة أنها مناصب سياسية “، مشيرا الى أن “المحاصصة السياسية التي بنيت عليها الوزارة جعلت منها وكرا للأحزاب السياسية”.

وفي قت سابق اتهم عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، وزير الخارجية فؤاد حسين بالتسويف بشأن ملف خروج القوات الأجنبية. انتهى 25 ح