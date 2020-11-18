(محدث) مقتل طفلة و5 إصابات بقصف صاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد

تصدت الدفاعات الجوية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، لقصف صاروخي استهدف سفارة واشنطن في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان مقتضب، «سقوط ٤ صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد».

مشيرة أنه «قد تبين أن انطلاقها كان من حي الأمين الثانية منطقة الألف دار في بغداد الجديدة».

وفيما بعد، أعلنت الخلية «استشهاد طفلة و إصابة 5 بسقوط 7 صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد».

وأوضحت أن أربعة من الصواريخ سقطت في المنطقة الخضراء، والصواريخ الثلاثة الأخرى سقطت خارجها.

وأضافت، أن أحد الصواريخ الثلاثة سقط قرب مدينة الطب وآخر عند باب حديقة الزوراء والثالث انفجر في الجو، مؤكدة أن مكان انطلاق الصواريخ كان من شارع الضغط في حي الأمين الثانية، وقد أسفرت عن استشهاد طفلة وإصابة ٥ أشخاص. جميعهم مِن المدنيين .

ودوت صافرات الإنذار في مبنى السفارة الأمريكية، فيما قالت مصادر محلية إن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية (السي رام) المنصوبة في السفارة تصدت للصواريخ.

وجاء القصف الصاروخي على الخضراء، بعد إعلان البنتاغون عزم واشنطن سحب المزيد من قواتها من العراق وأفغانستان.

ولم تتبن أية جهة مسؤولية القصف، لكن أصابع الاتهام وجهت – كما كل مرة – لميليشيات موالية لإيران