من يقف خلف الحملة المشبوهة ضد علي الموسوي؟

وليد الطائي

أتابع حملة ( نفطية) بصرية شرسة ضد مدير شركة تعبئة الغاز علي عبد الكريم الموسوي، وقطعاً فإن الجميع يعرف ان معالي وزير النفط احسان عبد الجبار والنائب ( النزيه) جمال المحمداوي يقفان خلف هذه الحملة، والأسباب معروفة .. وأهم هذه الأسباب أن المدير العام علي الموسوي رجل نظيف، ويده عفيفة، وهذا يحرج (المسؤولين الفاسدين)! في النفط وتجارة النفط..

إن الأتفاق المشبوه ضد المهندس علي الموسوي مكشوف ومعروف لنا ولكل الصحفيين والاعلاميين المتابعين، بل ولكل العاملين في النفط، فعلي عبد الكريم الموسوي، معروف بتاريخه الناصع، وبنزاهته المعروفة، وبمهنيته العالية، وفي نفس الوقت فإن الجميع يعرف تاريخ ( معالي وزير النفط) ويعرف ايضاً (نزاهته) كما يعرف الناس ايضاً تاريخ النائب الملياردير ( المجاهد ) جداً جمال المحمداوي !!